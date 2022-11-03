نجح منتخبنا الوطني للاسكواش في التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية الـ 21 للفرق المقامة في كوريا الجنوبية.

وكان «الأزرق» قد قلب كل التوقعات وكان مفاجأة البطولة، واستطاع أن يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولي خلف الهند، وذلك بعد الفوز الكبير على الكوريين أصحاب الأرض بنتيجة 2-1 وسط تألق كبير من اللاعب عبدالله المزين الذي فاز على المصنف الثاني 3-0 ليأتي اللاعب علي الرامزي، ويحدث المفاجأة بعد مباراة ماراثونية وضع فيها كل خبرته ليفوز على الكوري 3-2.



وكان أزرق الاسكواش قد خاض قبل لقاء كوريا 4 لقاءات أمام قطر واستطاع عمار التميمي الفوز على المصنف 33 عالميا عبدالله التميمي ليمنح عمار الثقة لزملائه المزين والرامزي وفلاح فايز، كما فاز على منتخبات الصين تايبيه وباكستان المصنف الثالث في البطولة 3-0 فيما كانت الخسارة الوحيدة أمام الهند المصنف الأول.

وبذلك، يلعب الأزرق صباح اليوم الخميس مع بطل المجموعة الثانية منتخب هونغ كونغ وهو المصنف الثاني في البطولة، فيما سيلعب الهند مع ماليزيا لتحديد طرفي المباراة النهائية.



يذكر أن المنتخب الوطني بنفس اللاعبين الحاليين حقق الميدالية البرونزية في البطولة رقم 18 بالعام 2014، فيما غاب عن البطولتين 19 و20 علما أن البطولة تقام مرة كل عامين.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوفد فايز المطيري أن الخطة التي وضعتها لجنة المنتخبات برئاسته ودعم من أعضاء الاتحاد أتت ثمارها بالوصول إلى المربع الذهبي وضمان ميدالية آسيوية، مشيرا إلى أن الهدف المقبل هو المشاركة في الأسياد بالعام المقبل وتحقيق ميدالية في الفرق والفردي بشرط وجود دعم من اللجنة الأولمبية بإعداد يتناسب مع حجم البطولة.



واكد أن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني أشرف الكرارجي ومدرب اللياقة البدنية الكابتن أحمد السيد والإداري ناصر الرامزي كان لهم دور رئيسي في تهيئة اللاعبين لتحقق النتائج الإيجابية.