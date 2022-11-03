احتفى بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بمنتخب الكويت للدراجات المائية الفائز بالعديد من الميداليات الذهبية والفضية في بطولة العالم التي أقيمت في ولاية أريزونا الأميركية، وذلك ضمن إطار الرعاية التي يقدمها «بيتك» للمنتخب انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والحرص على دعم الشباب والمتميزين وأصحاب الإنجازات.



واستقبل فريق «بيتك» أعضاء الفريق المشكل من قبل النادي البحري الرياضي عند وصولهم مطار الكويت قادمين من الولايات المتحدة، وسط حشد كبير من المواطنين وأهالي اللاعبين ومسؤولي النادي البحري الكويتي والهيئة العامة للشباب والرياضة.



وتعبر رعاية «بيتك» وغيرها من المشاركات عن اهتمام «بيتك» بشريحة الشباب وبأهم الأنشطة التي تعنيهم وهي الرياضة المهتمة ببناء العقل والجسم السليمين، وتسهم في تعزيز تواجد الكويت على الساحة الإقليمية والعالمية من خلال المشاركة في البطولات العالمية، وتأكيد قدرة الشباب الكويتي على المنافسة وإحراز البطولات في الألعاب المختلفة.



وقد أشاد مسؤولو وأعضاء النادي البحري الكويتي الذين كانوا متواجدين في استقبال الفريق، بدعم «بيتك» المتواصل والمستمر وشراكته الاستراتيجية مع النادي وحرصه على استقبال المنتخب لحظة وصوله، والاحتفال مع اللاعبين بما حققوه من إنجازات وميداليات ومراكز متقدمة على المستويين الفردي والجماعي، مشيرين إلى أن «بيتك» الجهة الوحيدة من القطاع المصرفي التي دائما ما تقدم الدعم والاهتمام للفريق سنويا وتكون في استقباله على ارض المطار عند عودته، معتبرين أن هذه الروح الطيبة تعبر عن حقيقة «بيتك» المؤسسة المالية الإسلامية الأقرب إلى عملائها والأكثر صلة وثقة في مجتمعها.



ويرعى «بيتك» سنويا منتخب الكويت للدراجات المائية «الجت سكي» في مشاركته في بطولة كأس العالم التي تقام في ولاية أريزونا الأميركية، وذلك ضمن إطار أشمل يعمل من خلاله «بيتك» في مجال المسؤولية الاجتماعية التي من مجالاتها دعم الأنشطة الرياضية والرياضيين الكويتيين وتحفيزهم على التمثيل المشرف لبلدهم في مختلف المحافل الدولية التي يشاركون فيها في الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة، ورغبة في أن يحافظ المنتخب الكويتي على انجازاته التي دأب على تحقيقها سنويا باحتلاله المراكز الأولى في المسابقات الفردية والجماعية.



وقد حقق منتخب الكويت للدراجات المائية 5 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبية واحدة و3 فضيات وبرونزية واحدة في بطولة العالم التي اختتمت منافساتها مؤخرا بولاية اريزونا، وذلك بعد فوز المتسابق محمد الباز بالميدالية الذهبية في منافسات فئة كبار المحترفين، في حين نال زميله حامل اللقب للموسم الماضي المتسابق محمد بوربيع الميدالية الفضية في ذات الفئة، كما أضاف أن المتسابق راشد الراشد الميدالية الفضية في فئة الجلوس ونال ميدالية فضية أخرى في فئة الجلوس للهواة، فيما حقق زميله سالم المطوع الميدالية البرونزية في فئة الوقوف، وفي ديسمبر المقبل تنظم الجولة الثالثة والأخيرة للبطولة (جولة آسيا) التي بمدينة باتايا التايلندية على كأس ملك تايلند.