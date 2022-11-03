يتطلع أرسنال ومان يونايتد الانجليزيان لحسم صدارة مجموعتيهما في ختام منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) من أجل عبور مباشر الى ثمن النهائي، فيما يأمل روما الإيطالي تفادي أي انتكاسة وبلوغ الملحق.



ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة الى الدور ثمن النهائي، فيما يواجه صاحب المركز الثاني أحد أصحاب المركز الثالث القادمين من دوري الأبطال في الملحق المؤهل الى هذا الدور.



ونظرا للفرق القادمة من المسابقة القارية الأم، مثل برشلونة وإشبيليه الإسبانيين، وأياكس الهولندي، ستسعى الأندية لتفادي الوصافة في «يوروبا ليغ».



وتبدو مهمة أرسنال أسهل من يونايتد، إذ يتصدر المجموعة الاولى بفارق نقطتين عن آيندهوفن الهولندي الضامن أيضا أحد المركزين الأولين، وسيكون مرشحا لتخطي عقبة زيوريخ السويسري المتذيل على أرضه في لندن وضمان الصدارة بغض النظر عن نتيجة آيندهوفن مع مضيفه بودو غليمت النرويجي الثالث.



في المقابل، تبدو مهمة مان يونايتد أصعب، إذ يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة بفارق ثلاث نقاط عن ريال سوسيداد وهو مطالب بالفوز بفارق هدفين أو أكثر ضد مضيفه في إسبانيا لتصدر المجموعة.



وضمنت أربعة فرق صدارة مجموعاتها بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة هي ريال بيتيس الإسباني، سان غيلواز البلجيكي، فرايبورغ الألماني، وفيرينتسفاروش المجري.



ولا خيار أمام روما سوى الفوز على ضيفه لودوغوريتس البلغاري في العاصمة من أجل خطف المركز الثاني عن المجموعة الثالثة، إذ يتساوى الفريقين في النقاط (7) خلف بيتيس المحلق (13 نقطة)، إلا أن الفريق البلغاري تفوق عليه 2-1 في الجولة الاولى.



وفي حال إخفاقه في ذلك، سيسقط الى المسابقة القارية الثالثة «كونفرنس ليغ» التي أحرز لقب نسختها الاولى الموسم الماضي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وهو أول لقب قاري لنادي العاصمة الإيطالية.

أما الجار لاتسيو (8 نقاط) فيخوض معركة مفتوحة في المجموعة السادسة حيث الفرصة متاحة لجميع الفرق في خطف المركزين الاولين، عندما يحل الفريق الإيطالي على فينورد الهولندي (5 نقاط)، فيما يحل شتورم غراتس النمساوي (8 نقاط) على ميدتيلاند الدنمـاركي (5 نقاط).



«المؤتمر الأوروبي»



هذا وتختتم مساء اليوم الجولة السادسة والأخيرة لدوري المؤتمر الأوروبي، ويسعى فيورنتينا الإيطالي (10 نقاط) التأهل إلى الدور الثاني عبر الانفراد في قمة المجموعة الأولى بتجاوز مستضيفه ريجاس فوتبولا الأخير(2 نقطة)، فيما يخوض باشاك شهير التركي (10 نقاط) مواجهة متكافئة مع هارتس الاسكتلندي (6 نقاط).



وفي المجموعة الثانية، تنتظر المتصدر وست هام الانجليزي (15 نقطة) مواجهة سهلة عندما يحل ضيفا على ستيوا بوخارست الروماني صاحب المركز الأخير (2 نقطة)، فيما تشهد المجموعة الرابعة صراعا مثيرا بين كولن الألمــاني الثالث (7 نقاط) وضيفه نيس الفرنسي متصدر ترتيب المجموعة بفارق نقطة واحدة.