أعلن الاتحاد الكويتي للجمباز أن اللاعبة نور الرزيحان ستمثل المنتخب الوطني في بطولة البرتغال الدولية للجمباز الإيقاعي التي تنطلق اليوم الخميس وتستمر حتى 8 الجاري، موضحا أن البطولة ستقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها لاعبة كويتية في بطولة دولية بهذا المستوى.

وبين الاتحاد أن الرزيحان التي ستشارك في فئة «الجونيور» استعدت جيدا لهذه البطولة القوية من خلال برنامج إعداد طويل ومدروس تخلله المشاركة في بطولتي پولندا وإسطنبول الدوليتين خلال مايو الماضي قبل خوض معسكر تدريبي ناجح في كازاخستان مطلع أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن اللاعبة واصلت برنامج الإعداد محليا خلال الفترة الماضية تحت قيادة مدربة المنتخب الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك.