خبيرة تكشف المغذيات «الغنية بالعناصر المعززة للنوم»



يواجه الكثيرون حول العالم مشكلات تعيق النوم، ومن دون الحصول على نوم كاف، يمكن أن يتسبب ذلك في الشعور بالإرهاق في اليوم التالي، وعدم القدرة على التركيز وإنجاز المهمات البسيطة.

وهناك الكثير من النصائح التي يمكن عن طريقها تحسين نوعية النوم، واعتماد روتين نوم صحي.



وتشير الأبحاث إلى أنه قد يكون هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد الناس على النوم، بينما قد يؤثر البعض الآخر سلبا عليك.

وقالت بولا ويريت، وهي ممارسة علاج غذائي ورئيسة قسم توفير المرحلة الجامعية من معهد التغذية المثلى (ION)، إن الموز رائع في المساعدة على النوم.



وأوضحت: «تحتوي هذه الفاكهة على عناصر غذائية تعزز النوم مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلاهما مرخيات للعضلات، بالإضافة إلى التربتوفان، وهو حمض أميني أساسي يساعد على بناء السيروتونين والميلاتونين».

كما أشارت ويريت إلى أن الديك الرومي يمكن أن يساعدنا على النوم تماما مثل الموز، حيث إنه يحتوي على الحمض الأميني التربتوفان، ما يساعد على تعزيز النوم. وأضافت: «إنه أيضا مصدر جيد للبروتين، ما يساعد على التحكم في الشهية ومنع الاستيقاظ ليلا».



وتقول خبيرة التغذية إن التوت مفيد أيضا للنوم لاحتوائه على الميلاتونين، «المعروف أيضا باسم هرمون النوم».

تابعت: «يعد عصير الكرز خيارا رائعا للمساعدة على النوم على وجه الخصوص، حيث يقلل من السيتوكينات الالتهابية، والتي من المعروف أنها تلعب دورا في عملية النوم.

كما أنه يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور التي تساعد على إرخاء العضلات قبل النوم». واقترحت ويريت أنه بالنسبة لأولئك الذين يحبذون مشروبا دافئا قبل النوم، فيجب «الابتعاد عن أي شيء يحتوي على الكافيين».



المصدر: «إكسبريس»