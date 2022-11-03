تماشياً مع جوهر إستراتيجياتها المطورة لضمان تقديم تجربة فريدة من نوعها للمجتمع، أطلقت شركة Ooredoo الكويت مؤخرا حملة خاصة لاستقطاب النخبة من خريجي الجامعات من أبناء الكويت، ليكونوا الجيل القادم من القادة في قطاع الاتصالات، وتسعى باستمرار إلى ابتكار وسائل لتحسين أعمالها التشغيلية وتطوير خدماتها ومنتجاتها، الأمر الذي يتماشى مع إيمانها بأهمية توفير فرص عمل للشباب الخريجين الجدد ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل لائقة من خلال تسهيل عملية طلب التوظيف، ليصبحوا جزءا لا يتجزأ من عائلة Ooredoo وليرتقوا بأعمال الشركة إلى آفاق أعلى.



وعليه، أطلقت Ooredoo الكويت، أول من قدم خدمات رقمية مبتكرة في الكويت، حملتها الخاصة للتوظيف، حيث تمت دعوة عدد كبير من الخريجين الجدد ذوي الكفاءة في الكويت إلى المقر الرئيسي للشركة، ورحب مدير أول قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية عيسى البشير، بجميع الخريجين من مختلف التخصصات، وسلط الضوء على فرص وطبيعة العمل خاصة في قطاع حيوي ومهم مثل قطاع تكنولوجيا الاتصالات.



وتم تقسيم المشاركين من الخريجين إلى ثلاث مجموعات، حيث شاركت كل مجموعة في ورش عمل فردية، منحتهم تمارين حل المشكلات لاختبار مهارات التفكير لديهم التي هي الأساس في عملية اتخاذ القرار.

بالإضافة إلى تمارين تختبر مهارات الذكاء العاطفي ومهاراتهم والشخصية المعنية بخدمة العملاء والتي لها تأثير شديد الأهمية على تجربة العميل، علما أنه تبدأ تجربة الموظف وتوقعاته حول جهة العمل من خلال تجربته الأولى.



جدير بالذكر أن Ooredoo الكويت، وكجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، قامت بتعيين مجموعة من الخريجين الجدد الذين شاركوا في التمرين وتفوقوا في المهام التي تم تكليفهم بها.



وتعليقا على هذه الحملة، قال البشير: تم إطلاق هذه الحملة ذات المنهاج التدريبي بهدف تطوير خبرات ومهارات المشاركين، فهي بمنزلة منصة انطلاق للخريجين الكويتيين من ذوي المؤهلات الأكاديمية المتميزة نحو مسيرة مهنية واعدة.

وتتيح هذه الفرصة للمشاركين العمل جنبا إلى جنب مع المختصين المهنيين في عائلة Ooredoo على أرض الواقع لعيش تجربة مهنية شاملة. كل هذا يتوافق مع شعارنا ورؤيتنا المطورة في الشركة.



من جهته، علق رئيس الموارد البشرية والخدمات الإدارية في Ooredoo الكويت عمر البسام، قائلا: نعمل جاهدين لنتميز في كل ما نقوم به، لذلك، نقبل التغيير ونتغير من خلال الارتقاء بجميع مفاهيم العمليات داخل المؤسسات وتحديثها وتطويرها.

وعليه، نسعى إلى تقديم تجربة هي حقا فريدة من نوعها للشباب الكويتي الطموح، ومنحه الفرصة لخوض تجربة متكاملة في عالم Ooredoo واكتساب خبرات ومهارات عالية من خبراء محترفين الذين هم انعكاس حقيقي لقيم الشركة.

يمثل هذا الحدث الناجح الاختلاف الواضح والتجارب المتميزة التي تحرص Ooredoo الكويت على توفيرها للعملاء والمجتمع على حد سواء.



من جانبه، أوضح مدير أول، إدارة العلاقات العامة في Ooredoo الكويت حمد المطر، قائلا: سنفتح أبوابنا لنكون موطنا لأصحاب الأحلام الكبيرة، وسنحافظ على أعلى مستويات ومعايير الالتزام بركيزتنا الاستراتيجية، كل هذا يقع تحت مظلة تطوير عملياتنا التشغيلية على جميع الأصعدة، فلطالما عرفنا بدورنا الريادي والمسؤول تجاه جميع شرائح المجتمع.

وأثناء سعينا نحو تطوير عالمنا، نهدف أيضا الى أن تنعكس هذه التطورات على أفراد مجتمعنا المحلي، وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالخريجين الشباب الذين يتوقون إلى الانضمام إلى عائلة Ooredoo من خلال تقديم برامج تدريبية رائدة لكفاءاتنا الوطنية الواعدة.