أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق خدمة الدفع الجديدة وهي خدمة حساب PayCard، التي تقدم لعملاء البنك، من غير عملاء الأفراد، حلولا إلكترونية لسداد ومراقبة المدفوعات الخاصة بالجهات الحكومية، وذلك من خلال إصدار بطاقة KIB PayCard للسحب الآلي للعميل تحت حسابه المصرفي، واستخدامها عبر نقاط البيع ومواقع الإنترنت الخاصة بجميع الوزارات والهيئات الحكومية عن طريق منصة نظام الدفع الإلكتروني الحكومي «تسديد».



كما ذكر البنك أن حساب PayCard يوفر ميزة اختيار وتحديد حد الصرف اليومي للبطاقة، بحيث يسمح بصرف لغاية 10 آلاف دينار يوميا، مع إمكانية تقديم طلب لزيادة سقف الصرف اليومي وفق سياسة البنك، وبما يتطابق مع الشروط والأحكام.



وفي هذا الصدد، أكد عمر المسلم، مدير أول - إدارة تطوير المنتجات في KIB، التزام البنك بتعزيز البنية الرقمية لأعماله بهدف تطوير باقة منتجاته وخدماته المصرفية التي يقدمها، بما يلبي متطلبات واحتياجات العملاء ويتماشى مع أسلوب حياتهم، مع استمراره بتبني أحدث الحلول الرقمية، مشيرا إلى أن حساب PayCard من KIB جاء ليواكب توجه الدولة نحو تسهيل إجراء المعاملات الحكومية بأحدث الوسائل الإلكترونية، بما يشمل طرق تحصيل الإيرادات والرسوم العامة.