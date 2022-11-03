ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس مع تراجع الدولار، حيث زاد المعدن الأصفر في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1650.67 دولارا للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1655 دولارا للأوقية، وفق «رويترز».



وتراجع مؤشر الدولار 0.2%، مما عزز جاذبية الذهب المقوم بالعملة الخضراء للمشترين الحائزين عملات أخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.1% إلى 19.67 دولارا للأوقية، بعد أن ارتفعت لذروة 3 أسابيع أمس الثلاثاء. وصعد البلاتين 0.9% إلى 951.63 دولارا، وزاد البلاديوم 1.2% إلى 1901.70 دولار.