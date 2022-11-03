انتشرت كالنار في الهشيم مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لقوات الأمن الإيرانية وهي تعتدي بالضرب المبرح على محتجين وسط تصاعد الغضب من حملة القمع واسعة النطاق التي شملت اعتقالات لشخصيات كبيرة من مغني راب إلى اقتصاديين ومحامين بهدف إنهاء الاضطرابات المستمرة منذ سبعة أسابيع.



وأظهر مقطع مصور بتاريخ 22 أكتوبر الفائت انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب يضربون رجلا ليلا في أحد شوارع جنوب طهران. وقام ضابط على دراجة نارية بدهسه ثم أطلق آخر النار عليه من مسافة قريبة.



وفي تعقيبها عن ذلك المقطع المصور، قالت منظمة العفو الدولية على تويتر امس «هذا التسجيل المصور المروع الذي أرسل من طهران مؤخرا لهو تذكير مروع آخر بأن قسوة قوات الأمن الإيرانية لا حدود لها».



وأضافت «وسط أزمة الإفلات من العقاب، يطلق العنان لضرب المتظاهرين وإطلاق النار عليهم بوحشية. يجب على الأمم المتحدة التحقيق في هذه الجرائم على وجه السرعة».



وانتشرت على الإنترنت أيضا مقاطع مصورة أخرى لضرب المتظاهرين.



من جهتها، أصدرت الشرطة الإيرانية بيانا قالت فيه إنه صدر أمر خاص بفحص تفاصيل تسجيل مصور يظهر فيه ضباط شرطة يضربون مواطنا، دون إعطاء أي تفاصيل بشأن التسجيل المصور المعني.



ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن البيان أن «الشرطة لا توافق على المعاملة القاسية التي لا تلتزم بالأعراف، ومن المؤكد أن ضباط الشرطة المخالفين سيعاملون وفقا للقانون».



وتوجهت قوات الأمن مساء الاثنين الماضي إلى منزل الخبير الاقتصادي داود سوري واعتقلته.

وأخذ الضباط جهاز «اللاب توب» الخاص به وهاتفه المحمول معهم، وبعد إلقاء القبض عليه، أبلغوا أسرته أنه في سجن إيفين، بحسب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت وسائل إعلام إيرانية امس مقطعا مصورا لإلقاء القبض على مغني الراب الإيراني الشهير توماج صالحي ظهر فيه معصوب العينين ويقول إنه لم يكن يقصد ما قاله في تعليقات سابقة تنتقد السلطات.

وكان قد تم اعتقاله بعد نشره لعدة مقاطع غنائية مصورة دعما للاحتجاجات.



في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن المرشد الأعلى علي خامنئي قال إن المسؤولين الأميركيين الذين يدعمون الاحتجاجات في بلاده «وقحون».



وأضاف خامنئي «هؤلاء الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة قوة محصنة مخطئون، إنها ضعيفة للغاية مثلما تظهر الأحداث الراهنة».