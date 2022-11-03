أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية قرارا بزيادة أجور النقل عن طريق الحافلات بين المحافظات، وقالت إنه جاء بناء على طلب شركات النقل المشغلة لتلك الحافلات التي تتذرع بارتفاع تكاليف التشغيل الثابتة والمتغيرة والصيانة وارتفاع أجور الزيوت المعدنية وقطع الغيار والرواتب ورسم المازوت وعدم تأمين المازوت وغيرها من التكاليف.

وأصبحت التعرفة الجديدة لشركات نقل الركاب (البولمانات) بالنسبة لباص البولمان رجال أعمال 30 راكبا بـ 35.40 ليرة سورية لكل كيلومتر، ولباص البولمان العادي 45 راكبا بـ 30 ليرة سورية لكل كيلومتر. وتضمن القرار إلزام الشركات العاملة باعتماد التعرفة الكيلومترية الجديدة.



ونص كذلك على زيادة بنسبة 20% على التعرفة الكيلومترية المذكورة للمحافظات الشرقية كبدل خطورة لحين زوال الأسباب.