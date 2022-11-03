أعلنت السلطات التركية أمس «تحييد» مسؤول في حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، ووحدات حماية الشعب (ي بي جي) عبر عملية نفذتها شمالي سورية.



وقالت وكالة «الأناضول»، إن جهاز الاستخبارات التركية (MIT) «حيّد» إرسين شاهين الملقب بسيرديم بير سرحات هارون المسؤول عما يسمى «كتيبة ديريك»، عبر عملية وصفتها بـ «الخاصة» على الخط الحدودي مع سورية.

وذكرت الوكالة عن مصادر أمنية، أن شاهين بدأ أنشطته في حزب «العمال» عام 2014، ثم انتقل إلى أرياف العراق، والتحق منذ 2017 بـ «وحدات حماية الشعب» في سورية حتى تاريخ «تحييده».

وأضافت الوكالة أن شاهين هو المسؤول عن إصدار أوامر لتنفيذ تفجيرات وعمليات مسلحة ضد الجيش التركي من خلال تزعمه ما يسمى «كتيبة ديريك التخريبية».



وكالة IHA التركية للأنباء قالت إن جهاز الاستخبارات بدأ دراسة مفصلة لتحييد إرسين شاهين بعد وضعه على قائمة المستهدفين بسبب أفعاله ضد القوات التركية. وذكرت الوكالة أن الاستخبارات التركية تلقّت معلومات فورية من «العملاء» الميدانيين، واستطاعت «تحييد» شاهين بـ «عملية خاصة».