القاهرة - محمد صلاح



تعيش الفنانة دينا الشربيني حالة من الانتعاش الفني هذه الفترة، حيث تعقد جلسات مكثفة والفنان محمد ثروت مع المخرج مجدي الهواري لعمل بروفات على بطولتهما لفوازير رمضان المقبل، والتي تعود بعد غياب سنوات عن الشاشة.



وتدور الفوازير في إطار كوميدي استعراضي، ولم يتم تحديد اسمها أو موعد بدء التصوير، لكن دينا تتدرب تحت إشراف مصمم استعراضات ومدرب لياقة بدنية استعدادا للعمل.



من جانب آخر، تنتظر الشربيني عرض مسلسلها «آخر دور» الذي يبدأ عرضه قريبا عبر إحدى المنصات، وتجسد خلاله شخصية فتاة يتم اتهامها في جريمة قتل ومع مرور الأحداث المحكمة تبرئ ساحتها، ويشاركها البطولة: أحمد خالد صالح ونهى عابدين وإبراهيم السمان وميمي جمال.