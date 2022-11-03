بشار جاسم



طرحت الفنانة التونسية لطيفة أغنيتها الجديدة «من بلدي» ليكتمل بوكيه ألبومها الغنائي، حيث تعتبر هذه الأغنية السادسة للالبوم الذي طرح قبل ثلاثة أشهر وحقق مشاهدات عالية.



«الأنباء» هاتفت لطيفة والتي قالت: اغنية «من بلدي» هي إضافة لـ «الميني ألبوم»، وتعتبر الاغنية السادسة فيه، وأنا سعيدة جدا بنجاحها من اليوم الاول لبثها قبل يومين، حيث تعدت المليون مشاهدة، و«من بلدي» من كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وهم شباب بالعشرينات وكلهم إحساس وفن، وكذلك سعيدة بالتعاون المتجدد مع المخرج شريف ترحيني الذي اخرج لي اكثر من اغنية بنفس الالبوم.



وتضيف: البطل في «من بلدي» هي الناس والغربة والعيشة القاسية والبعد عن أهلهم، وأعطيك مثالا في شباب تونس والقوارب اللي رحلوا عليها بالهجرة غير الشرعية، وناس بتموت كل يوم، كذلك هجرة اللبنانيين والسوريين والعراقيين والمصريين والعديد من الدول اللي عيالها وأهلها تعيش بالغربة، وحاولت من خلال أغنية «من بلدي» اني احنن قلوب الناس من خلال فكرة وكلمات الاغنية التي تقول كلماتها:



من بلدي بوصل سلاماتي



لحبيبي اللي وهبته حياتي



وعشاني أتغرب والغربة



بسببها أتقلبت حساباتي



من بلدي باقوله توحشني



وهتفضل دايما توحشني



وبرغم الأيام الصعبة



بادعيلك ياحبيبي يوماتي



وباقوله أشتقت لحكاوينا



وسهرنا وليلنا وأغانينا



وعن اغنية كأس العالم تقول: سجلت وصورت اغنية جديدة وهي خاصة بكأس العالم واسمها «مربوحة»، كلمات وألحان حمدي المهيري، وهو موزع وملحن عالمي، وصورناها بطريقة عالمية في دبي، كذلك هي من إخراج شريف ترحيني.



وعن تعاونها مع زياد الرحباني، قالت لطيفة: عندي البوم مع العبقري زياد الرحباني، وبالفعل دخلنا الاستديو وسجلنا اغلب الاغاني وراح يصدر بالفترة المقبلة.



جدير بالذكر، ان شركة «روتانا» اعلنت قبل يومين ان مشاهدات اغاني البوم لطيفة تعدت الـ 38 مليون مشاهدة.