

اعلن مدير عام جمعية المنابر القرآنية بدر الفيلكاوي عن تنفيذ الجمعية لمشروعها الخيري القرآني الجديد (العشر الباقيات )مع بدايات فصل الشتاء والذي خصصته الجمعية لعشرة مشاريع انسانية وخيرية وقرآنية داخل وخارج الكويت منها :



- مشروع دفء الشتاء ويتم تنفيذه باليمن



- ودعم وانشاء حلقات قرآنية بسوريا



ودعم للأسر المتعففة بالكويت بجانب دعم المشاريع القرآنية المقامة على ارض الكويت منها مشروع جنان القرآن ومشروع ام الكتاب ، ومشاريع غلمان القرآن وعالية القراءات ومواهب القلوب بالاضافة الى مشروع اطعام الطعام الذي تنفذه الجمعية بالعديد من الدول العربية والاسلامية منها اليمن والصومال واندونيسيا ومخيمات اللاجئين السوريين .

واوضح الفيلكاوي ان الجمعية اعدت مشروع (العشر الباقيات) لتوسعة مجال المساهمة الخيرية والقرآنية للمتبرعين والذين يساهمون بصدقة واحدة في مشاريع كثيرة وقال : ومن يرغب في المساهمة يتواصل مع مندوبي الجمعية او من خلال موقعنا الالكتروني لدعم هذه المشاريع ، واعدا بالمزيد من مشاريع العطاء الخيري في بلد الانسانية كويت الخير،،

وللراغبين في المساهمة الدخول على هذا الرابط



للمساهمة أو التبرع

https://www.almanabr.org/campaign?id=59&rf=XXX