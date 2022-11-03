استقبل ديوان أبناء مشعان معيض الجويعد العازمي في منطقة غرب عبدالله المبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الكويت د.مطر النيادي، والشيخ فهد فلاح بن جامع ود.عبدالله السند والإعلامي ثامر الدخيل وصقر الرشود، وعددا من الوجهاء والديبلوماسيين والإعلاميين، بالإضافة إلى جموع كبيرة من المواطنين الذين حرصوا على حضور الديوان الأسبوعي كل يوم ثلاثاء.



ورحب ديوان الجويعد بالحضور، متمنين ان تسود المحبة بين أهل الكويت وأن يمن الله بالصحة والعافية ومداد العمر إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وان يحفظ الكويت من كل مكروه والأمتين العربية والإسلامية.



وأكدوا ان العادات الاجتماعية التي جبل عليها أبناء الكويت هي عادات جميلة، أبرزها الزيارات التي يتبادلها المواطنون أثناء أيام الأسبوع وما يقومون به كنسيج واحد شعارهم المحبة والتسامح بين جميع طوائف المجتمع الكويتي، لذلك فإن للأجواء الاجتماعية في الكويت عادات إيجابية نادرا ما تشاهدها في دول أخرى، معربا عن أمله في ان تدوم مثل هذه الزيارات وهذه العادات التي تميزنا كشعب كويتي منذ القدم.