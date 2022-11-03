انطلاقاً من مبدأ النزول إلى القاعدة، وتفقد القوات في جميع مواقع المسؤولية، قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، بجولة تفقدية في مواقع وزارتي الخارجية والإعلام والسفارة السعودية ومحطتي الدوحة الشرقية والغربية، رافقه خلالها كل من المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع، والمعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض طواري وقائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد سالم والمعاون للإسناد الإداري العميد م.عصام نايف، ومدير مديرية التفتيش العميد الركن عبدالله نزال.



واطلع الرفاعي على سير العمل والإجراءات المتبعة، واستمع إلى إيجاز عن عمليات التأمين وآلية التعامل مع المركبات والأفراد وأجهزة التفتيش، وفعالية ربط المواقع بمركز عمليات الحرس الوطني للإسراع في تقديم الدعم خلال حالات الطوارئ.



وشدد على إبراز الصورة المشرفة للحرس الوطني والضبط والربط العسكري والالتزام بتنفيذ المهام المسندة إلى رجال مواقع المسؤولية لتوفير أفضل حماية وتأمين لتلك المرافق الحيوية، مؤكدا أن القيادة في الحرس الوطني لا تدخر جهدا في توفير كل الإمكانات من آليات وأجهزة ومعدات وصقل خبرات منتسبي كتائب الحماية بالتعاون مع المؤسسات العسكرية في الداخل والخارج، تطبيقا لأهداف الوثيقة التوجيهية للحرس الوطني 2025 «حماية وسند».