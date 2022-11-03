698.61 مليون دينار استثمارات كويتية غادرت السوق.. والخليجيون سحبوا 13.37 مليوناً

نتائج الشركات الإيجابية بالربع الثالث دفعت الأجانب لاقتناص الفرص الاستثمارية بالبورصة



علاء مجيد



واصل المستثمرون الأجانب التدفق على الأسهم في البورصة الكويتية منذ بداية العام رغم التخوف من الركود الاقتصادي العالمي والفرص الاستثمارية المتاحة في اسواق أوطانهم وسط تراجع الاسعار بشكل حاد لشركات كبرى ورائدة وتتزامن تلك الثقة مع مؤشرات قوية اطلقها الاقتصاد الكويتي على التعافي الى جانب الارتفاع القوي في أسعار النفط.



ومن العوامل الايجابية النتائج المالية الايجابية للشركات خلال الربع الثالث من العام الحالي مع اقتناص الأجانب للفرص الاستثمارية في البورصة الكويتية، وتزامن هذا التدفق الاجنبي خلال شهر أكتوبر مع ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.83% ليغلق تعاملات الشهر عند مستوى 5489.64 نقطة. كما شهدت القيمة السوقية للبورصة الكويتية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر اكتوبر بنسبة ارتفاع بلغت 3.06% وذلك بنهاية تعاملات اكتوبر بإضافة 1.39 مليار دينار ليصل اجمالي القيمة الى 46.85 مليار دينار ارتفاعا من 45.45 مليارا دينار بنهاية سبتمبر الماضي الأمر الذي يعكس مدى الأقبال الكبير من جانب المستثمرين الأجانب على الأسهم الكويتية.



وفي هذا السياق كشفت البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول خلال العشر أشهر الماضية من العام الحالي عن مواصلة المستثمرين الأجانب تعزيز ثقتهم في بورصة الكويت من خلال قيامهم بعمليات شراء مكثفة بالأسهم الكويتية وذلك بصافي شراء بلغ 711.98 مليون دينار.



وتركزت مشترياتهم عن طريق محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت صافي شراء بلغ 731.61 مليون دينار كما اتجهت صافي تعاملات الأفراد الى الشراء بقيمة 416.3 ألف دينار بينما حققت صناديق الاستثمار صافي بيع بلغ 20.04 مليون دينار.



وخلال تعاملات اكتوبر، حقق الاستثمار الاجنبي صافي شراء بلغ 104.01 ملايين دينار، حيث تركزت مشتريات الاجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 119.54 مليون دينار، بينما حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 14.45 مليون دينار، كما اتجهت ايضا صافي تعاملات الأفراد الى البيع بقيمة 1.07 مليون دينار.



مبيعات كويتية



وعلى صعيد تعاملات المستثمرين الكويتيين في البورصة الكويتية فقد بلــغ صافي تعاملاتهــم خلال الـ 10 أشهر الاولى من العام الحالي بالبيع بقيمة 698.61 مليون دينار، حيث تركزت مبيعات المواطنين منذ بداية العام من خلال محافظ المؤسسات والشركات بقيمة 278.47 مليون دينار.



كما حققت تعاملات الأفراد صافي تعاملات بيعية بلغت 190.94 مليون دينار وبلغت تعاملات محافظ صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 81.03 مليون دينار كما حققت محافظ العملاء صافي تعاملات بيعية بلغت قيمتها 148.15 مليون دينار.



وخلال تعاملات شهر أكتوبر بلغ صافي تعاملات الكويتيين البيعية 105.44 مليون دينار، حيث تركزت مبيعات المواطنين خلال هذا الشهر من خلال محافظ الأفراد بقيمة 30.08 مليون دينار.



كما بلغت محافظ المؤسسات والشركات صافي تعاملات بيعية بقيمة 27.35 مليون دينار، كما اتجه صافي تعاملات محافظ العملاء الى البيع بصافي تعاملات بيعية بلغت قيمتها 24.63 مليون دينار واتجه صافي تعاملات محافظ صناديق الاستثمار الى البيع بصافي بلغ قيمته 23.36 مليون دينار.



مبيعات خليجية



خالفت تعاملات الخليجيين نهج الاجانب في الـ 10 أشهر الاولى من العام الحالي فقد بلغ الاستثمار البيعي لهم بقيمة 13.37 مليون دينار بدعم من مبيعات المؤسسات والشركات، حيث وصل صافي بيعهم منذ بداية العام الى 12.34 مليون دينار.



كما بلغ صافي تعاملات محافظ الأفراد البيعية 6.18 ملايين دينار بينما حققت صناديق الاستثمار الخليجية صافي شراء بقيمة 5.14 ملايين دينار ومحافظ العملاء حققت ايضا صافي تعاملات شرائية بلغت قيمتها 922 دينار خلال الـ 10 أشهر الماضية.



وخلال تعاملاتهم بشهر اكتوبر الماضي فقد حقق الاستثمار الخليجي صافي شراء بلغت قيمته 1.43 مليون دينار، حيث تركزت مشتريات الخليجيين في هذا الشهر من خلال محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 3 ملايين دينار.



كما حققت محافظ صناديق الاستثمار صافي شراء بقيمة 392.89 ألف دينار، كما حققت محافظ العملاء الخليجيين صافي تعاملات شرائية بقيمة 2.36 الف دينار وفي حين حققت محافظ الأفراد صافي تعاملات بيعية بقيمة 1.96 مليون دينار.