أعلنت شركة «إكسبو- تاج» للمعارض والمؤتمرات عن إطلاقها (مهرجان الصحة والجمال والطفل السابع)، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للطفل الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في 20 نوفمبر من كل عام، بالأفنيوز خلال الفترة من 3 - 5 نوفمبر 2022 برعاية وحضور وزارة الصحة الكويتية ممثلة برئيسة برنامج الأحمدي ومنسق منع العدوى للبرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان د.حبابة طاهر المزيدي وحضور أطباء من البورد الكويتي لطب الأطفال «معهد الكويت للاختصاصات الطبية».



وقالت المديرة التنفيذية للشركة داليا وفائي، في تصريح صحافي، إن المهرجان يهدف إلى رفع مستوى التثقيف الصحي والوعي لدى الزوار وإبداء الحلول لراغبي المعرفة في مجال كيفية التعامل مع الأطفال والأمهات صحيا ونفسيا وترفيهيا وغذائيا.



وأضافت وفائي ان المهرجان سيقدم كل ما هو جديد من خدمات ومؤسسات ومنتجات للطفل والأم والعائلة بأكملها في المجتمع الكويتي، مشيرة إلى أن المهرجان حقق نجاحا كبيرا في دوراته الـ 6 السابقة، ويحظى بمشاركة واسعة من الجهات ذات العلاقة، والشركات التي تمثل كبرى العلامات التجارية والوكالات العالمية التي تعنى بمنتجات الأطفال والأم ومستلزماتهم.



وأفادت وفائي بأن المهرجان هذا العام يأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي أقرته الأمم المتحدة في 20 نوفمبر من كل عام، وأن المهرجان يأتي للتذكير بأهمية الأطفال ودورهم في الحياة باعتبارهم أمل المستقبل المشرق والركيزة الأساسية لبناء المجتمعات وعزيمة الأم في الرعاية والعطاء.



وأشارت إلى أن يوم الطفل العالمي يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الأطفال والمجتمع، لذلك حرصت الأمم المتحدة ممثلة باليونيسف على ترفيه الأطفال وتحفيز المسؤولين والمؤسسات والأسرة على فهم شباب المستقبل وأمل المجتمعات.



وذكرت أن من أهداف المهرجان كذلك التعريف بأحدث مستلزمات الطفل والأم والتوعية بالطرق السليمة لاستخدامها، وذلك في أجواء تمزج بين الترفيه والمرح، الذي يتحقق من خلال الأنشطة التعليمية والترفيهية المتنوعة التي ترعاها مجموعة من الجهات والشركات العاملة في هذا المجال.



ولفتت إلى أن فعاليات المهرجان تشمل كذلك عدة أنشطة وعروضا وهدايا ومفاجآت كثيرة خاصة بالطفل، حيث ستتواجد عروض لشخصيات ماجيك بلانيت يوميا خلال أيام المعرض، وستقدم الجهات الخاصة المشاركة العديد من المنتجات والمستلزمات الخاصة بالطفل مثل الحليب والألبان، والحفاضات ومستحضرات البشرة للأطفال، وبرامج التغذية الخاصة بهم، وغيرها من الفعاليات والأنشطة الممتعة والترفيهية للأطفال.



وبينت أن المهرجان هذا العام يشهد مشاركة شركة «محمد ناصر الهاجري وأولاده» (حفاضات ليبرو وحليب نوفالاك) برعاية بلاتينية.



وأضافت ان شركات «حليب نيدو»، و«حلواني إخوان»، و«التقدم التكنولوجي لكل ما هو جديد لذوي الهمم للأطفال وكبار السن» و«العيسى للأجهزة الطبية» لكل ما هو جديد لذوي الهمم للأطفال وكبار السن، تشارك برعايات ذهبية.



ولفتت إلى مشاركة كل من شركات «محمد ناصر الهاجري وأولاده» (شوبا شوبس ومنتوس) و«نستله سيريلاك»، و«نستـله نـسكويك»، و«اللؤلؤة لطـب الأسنان» ومـنـتـجات سـيـبـامـيد للعناية بالأطفال، في المهرجان.