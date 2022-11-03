حنان عبدالمعبود



اختتمت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» المعارض التوعوية بالتعاون مع البنك الأهلي الكويتي ضمن حملة «صحتك تاج» بمعرضين توعويين وشراكة شركة بوتيكات في مجمع «جيت مول» ومركز حمد الصقر التخصصي الصحي وشارك في المعرض الصحي كل من مختبرات فحوصات للتحاليل الطبية وشركة السنابل الذهبية.



وقالت عضو مجلس إدارة الحملة د.حصة الشاهين إن تعاوننا مع البنك الأهلي الكويتي جاء ضمن استراتيجيتنا لدعم البرامج الصحية ما يسهم في نشر الوعي الصحي حول مرض سرطان الثدي والعلامات الأولية للاكتشاف المبكر للورم، مشيدة بتميز الحملة لهذا العام بتنوع المعارض التي تم تنفيذها خلال حملة «صحتك تاج» والتي شملت معرضا في افتتاح المؤتمر الصحافي في أبراج الكويت ومعارض توعية في مجمعات تجارية في مختلف محافظات الكويت مثل مجمع «كويت ماجك» ومجمع البيرق ومنتجع سليل الجهراء و«ذا جيت مول».



وأضافت الشاهين: نظمت الحملة معارض أخرى بالتعاون مع وزارة الصحة والمراكز الصحية في مركز الطب الصناعي والمستشفى الأميري ومستشفى العدان في مركز الأشعة والطب النووي ومركز الرحاب الصحي ومركز صباح الأحمد E ومركز حمد الصقر التخصصي.