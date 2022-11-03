رعى بنك بوبيان حفل تكريم مجموعة رائعة من محاربات مرض السرطان المقام للعام السادس على التوالي بالتعاون مع فريق الخطوة الأولى للوقاية من الأمراض تحت شعار «شناطرة»، وذلك في اطار دور البنك الاجتماعي.



وأعرب رئيس فريق الخطوة الأولى للوقاية من الأمراض بدر الفضلي عن شكره لدعم بنك بوبيان ورعايته للفعالية، مشيرا الى أن هذه المبادرة تعتبر جزءا من المسؤولية الاجتماعية لبنك بوبيان تجاه المجتمع المحلي، حيث عرف عن البنك كونه دائما سباقا في دعم المبادرات التوعوية والخيرية، لافتا الى أن الاحتفال تزامن مع «أكتوبر الوردي» وهو شهر التوعية بمرض السرطان الثدي.



وقال الفضلي: «إننا اليوم في ختام الفعالية نكرم 30 ناجية من مرض السرطان وتقديم نماذج تجاوزت هذا المرض وتحدته بجدارة وخاصة سرطان الثدي».



وأشار إلى أنه لابد من الدعم وتضافر جهود جميع الجهات من اجل الشراكة الاجتماعية، لمكافحة هذا المرض عبر التوعية والاكتشاف المبكر، موضحا أن نسبة الإصابة بالكويت قد تكون قريبة لباقي دول العالم، معتبرا أن تحدث كل ناجية عن تجربتها يعطي حافزا ودافعا للمرضى بأمل الشفاء ومحاربة المرض.



وأضاف أن الحملة ليست مجرد شريط وردي يعلق على الصدر بل قام الفريق من بداية شهر أكتوبر بعمل عدة فعاليات منها محاضرات وندوات بهدف التوعية من السرطان، كما ننصح بالفحص المبكر وتغير نمط الحياة بممارسة الرياضة والأكل الصحي.