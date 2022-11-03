نبهت الهيئة العامة للبيئة إلى رصد ارتفاع في تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة بالجو نتيجة الغبار المثار وذلك وفق محطات رصد جودة الهواء المنتشرة في البلاد.



وأهابت الهيئة المواطنين والمقيمين، الذين يعانون من أمراض تنفسية، والأطفال وكبار السن تجنب تواجدهم في الخارج لفترات طويلة والحد من الأنشطة الخارجية قدر الإمكان.



ولفتت الهيئة إلى أن ذلك بناء على التحذير الصادر من إدارة الأرصاد الجوية بوجود نشاط في الرياح الشمالية الغربية مثيرة للغبار خلال فترات متفرقة من اليوم الأربعاء وتستمر حتى 6 ساعات، وبناء على ما يتم رصده في محطات تقييم جودة الهواء التابعة من ارتفاع في تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة بالجو نتيجة الغبار المثار لذلك.