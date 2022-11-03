أوصت ورشة العمل التي عقدتها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مع وكالات وصناديق الأمم المتحدة باستثمار وتوسيع الشراكة بين الجانبين لتشمل مبادرات وأنشطة نقل المعرفة وإعداد برامج لبناء قدرات الكوادر والتطوير المؤسسي للهيئة والجهات المحلية والشركاء الدوليين.



وقالت الهيئة، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن هذه الورشة جاءت بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) وتهدف إلى تعزيز آلية العمل بين الهيئة ووكالات الأمم المتحدة.



وأوضحت أن الورشة ناقشت السياسات والإجراءات العامة المنظمة للشراكات والتعاون بين الجانبين وسبل تطويرها.



وأضافت أنه شارك في الورشة حضوريا وافتراضيا مسؤولون بالإدارات المعنية في الهيئة والمنظمات الدولية ذات الشأن المختص وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية و«موئل» و«الأونروا» و«اليونيسف» وغيرها.