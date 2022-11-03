اختـتـمـت جـمـعـيـة المهندسين فعالياتها التوعوية بمرض سرطان الثدي في شهر أكتوبر الماضي والتي كانت على مدار الشهر وتحت شعار «أكتوبر وردي». عضو مجلس الإدارة



د.م. شـروق الـجـاسـر قالت: لقد سعدنا باهتمام المهندسات وتواجدهن للاستفادة من المحاضرات القيمة التي قدمها الأطباء والاستشاريون ممثلو الاخوة في الجمعية الطبية، مضيفة أننا نقوم بهذه الفعاليات سنويا إيمانا منا بضرورة تجسيد دورنا المجتمعي وخدمة ليس المهندسات فقط بل المرأة عموما في المجتمع الكويتي.



وأشارت الجاسر إلى أن فعاليات هذا الشهر كانت غنية بمواضيعها وتضمنت 4 محاضرات رئيسية بالإضافة إلى اللقاء المباشر مع الاختصاصيين وتدريب المهندسات على الفحص الذاتي لسرطان الثدي من قبل الاستشارية د. مريم إبراهيم الشطي. وذكرت أننا استفدنا كثيرا من النصائح والإرشادات التي قدمها ممثلو الجمعية الطبية، حيث قدم د.حمد سعود البرجس استشاري جراحات أمراض الثدي محاضرة عن سرطان الثدي وأخطاره وسبل العلاج والتجميل في الحالات المتأخرة، ود.محمد عبدالرضا الزنكي ألقى محاضرة عن «سرطان الغدة الدرقية» وتناول فيها الوظائف الذي تقوم بها الغدة الدرقية وسبل الوقاية وحمايتها من أي أخطار، ومحاضرة «سرطان عنق الرحم» التي قدمتها البروفيسور د. بيداء السنان استشارية نساء وولادة ومسالك بولية نسائية وجراحات الحوض الترميمية، حيث تم مناقشة أسباب سرطان عنق الرحم وكيفية الوقاية منه مع المهندسات، مضيفة أن المحاضرة الأخيرة كانت مع استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الاستشاري د.محمد عبدالله شهاب بعنوان سرطان القولون، حيث تمت مناقشة أسباب حدوث سرطان القولون وطرق العلاج والوقاية منه.