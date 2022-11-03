حمد قلم: المعرض يتضمن كل ما يخص عالم الأثاث بمشاركة نخبة من الشركات والمصممين

شيماء أشكناني: أشارك في معرض جاردينيا بـ 31 عملاً و7 إضاءات.. والتنظيم متميز



آلاء خليفة



وسط مشاركة وحضور كبير، انطلق صباح أمس معرض «جاردينيا» في «هومز مول» والذي يستمر حتى 5 نوفمبر من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء بتنظيم مكتب كيان للتصميم المعماري وحمد قلم و«هومز مول» وفكرة وتصميم المصمم المعماري بشار السالم، حيث يعد المعرض تجربة جديدة ولأول مرة في الكويت بوجود حديقة داخلية جمعت نخبة من المصممين والعلامات التجارية الخاصة بالاثاث الخارجي والحدائق والاكسسوارات المنزلية والكافيهات والمطاعم.



وفي البداية، قال المصمم المعماري صاحب مكتب كيان للتصميم العقاري وفكرة جاردينيا بشار السالم لـ «الأنباء»: بعد جائحة كورونا زاد الاهتمام بالجلسات الخارجية والحدائق للمنازل، مما خلق لدينا فكرة تنظيم معرض يجمع ما يزيد على 70 جهة من المصممين والموردين والشركات الخاصة بالأثاث الداخلي والخارجي والحدائق تحت سقف واحد.



وأضاف السالم ان لديه فكرة تتمثل في خروج المعرض من النطاق المحلي ليتم تنظيمه على مستوى دول الخليج العربي بشكل موسمي، داعيا الجميع لحضور المعرض والاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة بشكل مجاني والخصومات كذلك التي توفرها الجهات المشاركة.



من جانبه، ذكر صاحب شركة قلم للدعاية والاعلان حمد قلم في تصريح لـ «الأنباء» ان الشركة من ضمن المنظمين لـ «جاردينيا»، لافتا الى ان المعرض يتضمن كل ما يخص عالم الأثاث تحت سقف واحد بمشاركة نخبة من الشركات والمصممين والعلامات التجارية والموردين، مبينا انه يضم اثاثا خارجيا ومصممين داخليين واكسسوارات منزلية وحدائق وزهورا فضلا عن وجود «بوثات» خاصة بالرسامين والفنون التشكيلية.



وأشار قلم الى تقديم دورات تدريبية في التصميم الداخلي خلال أيام المعرض ومشاركة العديد من المطاعم والكافيهات، معربا عن فخره وسعادته بهذا الكم الهائل والكثيف من الجمهور الذين حرصوا على حضور المعرض منذ اليوم الأول للافتتاح، داعيا الجميع لحضور المعرض، معربا عن فخره بالمشاركات الكويتية في المعرض والابداعات والابتكارات في مختلف المجالات، لافتا الى ان «جاردينيا» يقام لأول مرة وهناك فكرة لان يتنظم سنويا لاسيما بعد ردود الأفعال الإيجابية حول الفكرة وحسن التنظيم.



بدورها، قالت الفنانة التشكيلية شيماء أشكناني لـ «الأنباء» انها تشارك في المعرض بنحو 31 عملا و7 اضاءات عبارة عن مجموعة لوحات واضاءات وحروف بمساحات لونية، مشيدة بحسن تنظيم المعرض، داعية الجميع لحضور المعرض المستمر حتى 5 نوفمبر، موضحة ان لديها العديد من المعارض التي ستشارك بها خلال الفترة المقبلة.



من ناحيته، أوضح نائب المدير التنفيذي في شركة «وود بيكر» ماجد العيدي وهي احدى الشركات المشاركة في المعرض ان الشركة متخصصة في ديكورات الاخشاب الداخلية والخارجية وكل ما يخص الخشب من ارضيات وحوائط، معربا عن سعاتهم للمشاركة في معرض جاردينيا الذي أتاح الفرصة للالتقاء بالشركات الأخرى وبزوار المعرض من الجمهور العام للتعريف بالشركة والخدمات التي تقدمها.



من جهتها، أوضحت المصممة الداخلية فاطمة الصديقي انها تشارك في «جاردينيا» لعرض الخدمات التي تقدمها شركتهم ولقاء الجمهور والتعرف على الشركات والخبرات والمصممين الآخرين المشاركين في المعرض، مؤكدة حرصهم الدائم على المشاركة في مثل تلك المعارض، داعية الجميع للحضور الى المعرض والاستفادة من الخدمات والخصومات المقدمة خلال أيام المعرض.



وفي السياق ذاته، أعربت مريم الكندري من محل بذرة للزهور والنباتات عن سعادتها للمشاركة في المعرض والالتقاء بالشركات الأخرى والجمهور، موضحة انهم يقدمون خصومات خلال أيام المعرض.



وأشادت البلوجر هنادي بورحمة بحسن تنظيم المعرض والجهات المشاركة والتي اضافت الكثير للحضور لاسيما فيما يخص عالم الأثاث والتصميم الداخلي والديكورات وتنسيق الحدائق.