سعود عبدالعزيز



أسفرت مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بدأت مقابل مستشفى الجهراء وامتدت الى داخل المستشفى فجر امس الأربعاء عن اصابة شخصين بإصابات ليست خطيرة، فيما جار البحث عن الاطراف الاخرى من المشاجرة وهم 4 شباب مجهولين.

وقال مصدر امني لـ «الأنباء» ان التحقيقات الأولية تشير الى ان المشاجرة بين 6 اشخاص، وان هناك تحقيقات للوقوف على أسبابها، لافتا الى انه تم ارسال تعزيز امني الى المستشفى فور تلقي البلاغ وان رجال الأمن تحصلوا على مقطع مصور للواقعة وحددوا المركبة التي كان على متنها الطرف الهارب.



إلى ذلك، قالت الإدارة العامة للمرور انه تم ‏حجز سائق مركبة يقوم بتوصيل 14 طالبا بمركبته الخاصة إلى المدارس معرضا بذلك حياتهم وحياة الآخرين للخطر.