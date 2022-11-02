ثامر السليم



قررت الجمعية العمومية غير العادية التي عقدتها جمعية أعضاء هيئة التدريس حل مجلس الإدارة الحالي وتشكيل لجنة انتقالية مؤقته برئاسة د.ابراهيم الحمود وأ.د.يعقوب الكندري ود.حامد الفريح، ويأتي انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بعد ان تم جمع تواقيع ثلث أعضاء الجمعية بواقع 646 عضو هيئة تدريس ومدرس ومساعد بجامعة الكويت بطلب عقد يوم اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022.



هذا واستند الأعضاء الموقعون على طلب الجمعية العمومية غير العادية إلى نص المادة 13 من اللائحة الأساسية لجمعية أعضاء هيئة التدريس فقرة رقم 1 والتي تنص على «يجب دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد باجتماع غير عادي إذا طلب منها ذلك ثلث اعضاء الجمعية العمومية بشرط بيان الغرض من الاجتماع»، هذا وسوف تطرح الجمعية العمومية غير العادية مناقشة حل مجلس الإدارة الحالي والدعوة إلى انتخابات هيئة إدارية جديدة مبكرة.