بحفظ الله ورعايته عاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء اليوم قادما من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وذلك بعد ترؤس سموه وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ31 على مستوى القمة العربية والتي عقدت في العاصمة الجزائر.



وكان في استقبال سموه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.



ورافق سموه وفد رسمي يضم كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.