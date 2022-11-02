منحت المنظمة العربية للسياحة فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة وجرى تسليم القلادة لفخامته على هامش ختام اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها رقم 31 المنعقدة بالجمهورية الجزائرية .



وأوضح معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بأنه تم منح فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون هذه القلادة تقديراً وعرفاناً من المنظمة لفخامته لدور جمهورية الجزائر الديمقراطية في دعم العمل العربي المشترك في شتى مجالاته وخاصة صناعة السياحة على امتداد الوطن العربي حيث تعتبر تجربة الجزائر في العديد من الأنماط السياحية ثرية ويمكن الاستفادة منها بعدة دول عربية لاسيما وأن حجم السياحة الجزائرية وصلت لـ ١٢ مليون سائح ما بين سياحة داخلية وخارجية وأن خطة الجزائر في المرحلة القادمة تستهدف جذب السياحة العربية.. وأن فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون حريص على تنمية وتطوير هذه الصناعة.



مشيرا بأن جمهورية الجزائر باحتضانها للقمة العربية الـ٣١ وما قامت به من حسن تنظيم ووفادة وإطلاق فخامة الرئيس اعمال القمة بعنوان لم الشمل ليؤكد دعمها لقضايا الأمة العربية في شتى مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الجدير بالذكر بأن قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة هي أرفع قلادة تمنح من المنظمة العربية للسياحة بقرار من المجلس التنفيذي للمنظمة لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك وقادة ورؤساء الوزراء ممن ساهموا بدعم وتنمية وتطوير صناعة السياحة العربية وحصل عليها حتى تاريخه عدد ١٦ من قادة الدول العربية.

وتتكون القلادة من قلادة العنق ونيشان معلق ودبوس عليها شعار المنظمة العربية للسياحة وتتخذ شكلاً دائرياً تتوسطه أعلام الدول العربية الأعضاء بالمنظمة وتتوسط الأعلام خريطة الوطن العربي تحملها أجنحة تدل على أن السياحة صناعة تساهم في التنمية الاقتصادية مكتوب بأسفلها اسم المنظمة العربية للسياحة وجامعة الدول العربية وتحيط به دفة ترمز لاستراتيجية المنظمة العربية لتطوير وتنمية السياحة العربية.