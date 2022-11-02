أعلن "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي" رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي رابع زيادة بنفس القدر على التوالي، لتصل إلى النطاق بين 3.75% و 4 %، وهو المستوى الأعلى منذ يناير من عام 2008.
وعلى خطى الفيدرالي الأميركي، أعلنت أربعة بنوك مركزية خليجية عن قرارات تتعلق بأسعار الفائدة.
وفي هذا السياق قال البنك المركزي السعودي اليوم إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس، نظراً لأن الريال مرتبط بالدولار.
وأضاف البنك السعودي في بيان أنه رفع سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) وإعادة الشراء المعاكس 75 نقطة أساس إلى4.5 % و4 %على الترتيب.
كما أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى3.9% اعتباراً من غد الخميس.
وقال البنك الإماراتي إنه قرر الإبقاء على سعر الاقتراض للسيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
وفي قطر، قال المصرف المركزي إنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50-75 نقطة أساس، مضيفاً في بيان أنه رفع فائدة الإيداع وإعادة الشراء (الريبو) إلى 4.5 % و4.75% على الترتيب، ورفع فائدة الإقراض50 نقطة أساس إلى 5 % بداية من غد الخميس.
أما في البحرين، فقد أعلن المصرف المركزي عن قرار برفع سعر الفائدة الرئيسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.75 %.
ورفع مصرف البحرين المركزي أيضا سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 75 نقطة أساس إلى 4.5 % وسعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 5.5 % وسعر فائدة الإقراض إلى 6 %.