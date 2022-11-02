أعلن "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي" رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي رابع زيادة بنفس القدر على ‏التوالي، لتصل إلى النطاق بين ‏‎3.75‎‏% و 4 %، وهو المستوى الأعلى منذ يناير‏ من عام 2008.‏

وعلى خطى الفيدرالي الأميركي، أعلنت أربعة بنوك مركزية خليجية ‏عن قرارات تتعلق بأسعار الفائدة.



وفي هذا السياق قال البنك المركزي السعودي اليوم إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية ‏‏75 نقطة أساس، نظراً لأن الريال مرتبط بالدولار. ‏



وأضاف البنك السعودي في بيان أنه رفع سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) وإعادة ‏الشراء المعاكس 75 نقطة أساس إلى‎4.5 ‎‏% و‎4 %على الترتيب.‏



كما أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي ‏بمقدار 75 نقطة أساس إلى3.9%‎‏ اعتباراً من غد الخميس.‏



‏ ‎ ‎وقال البنك الإماراتي إنه قرر الإبقاء على سعر الاقتراض للسيولة قصيرة الأجل ‏من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة ‏أساس فوق سعر الأساس.‏



وفي قطر، قال المصرف المركزي إنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50-75 نقطة ‏أساس، مضيفاً في بيان أنه رفع فائدة الإيداع وإعادة الشراء (الريبو) إلى ‏‎4.5 %‏ ‏و4.75%‎‏ على الترتيب، ورفع فائدة الإقراض‎50 ‎‏ نقطة أساس إلى ‏‎5 %‏ بداية من ‏غد الخميس.‏



أما في البحرين، فقد أعلن المصرف المركزي عن قرار برفع سعر الفائدة الرئيسي ‏على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى ‏‎4.75 %.‏



ورفع مصرف البحرين المركزي أيضا سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة ‏‎75 ‎نقطة ‏أساس إلى ‏‎4.5 % وسعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى ‎5.5 %‏ وسعر فائدة ‏الإقراض إلى ‏‎6 %‏.‏