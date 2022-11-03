سلمت ما تسمى الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سورية 49 شخصا هم 12 امرأة و37 طفلا من جنسيات أوروبية من ذوي مقاتلي تنظيم «داعش» كانوا ضمن المعتقلين بالمخيمات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، إلى مسؤولين في حكومة ألمانيا وهولندا. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان انه تم تسليم امرأة وأربعة أطفال إلى وفد ألماني، و11 امرأة و33 طفلا للوفد الهولندي، بموجب وثائق رسمية وقعت بين الإدارة الذاتية والوفدين.



وبذلك، يرتفع إلى 120 تعداد الأطفال والنساء، بينهم شاب واحد، الذين جرى نقلهم من مخيمات شمال شرق سورية إلى بلدان أوروبا بينهم 4 من جنسية كندية، و17 من جنسية استرالية، وذلك في أقل من شهر، تحديدا منذ 6 أكتوبر الماضي.



لكن الحكومة الهولندية أعلنت انها تسلمت 12 امرأة و28 طفلا من رعاياها المحتجزين في المخيمات الكردية.



ونصت رسالة وزيرة العدل والأمن الهولندية ديلان زيجيريوس ووزير الخارجية ووبكي هوكسترا، إلى البرلمان الهولندي، التي نقلتها صحيفة «تلغراف» الهولندية أمس الأول، على أن الحكومة الهولندية تنقل 12 امرأة هولندية يشتبه بارتكابهن «جرائم إرهابية» وأطفالهن البالغ عددهم 28 إلى هولندا.



وجاء في الرسالة أن النساء سيعتقلن بعد وصولهن إلى هولندا حيث ستجري محاكمتهن، بينما سيوضع الأطفال تحت رعاية خدمات حماية الطفل الهولندية.



وتعد هذه المجموعة المكونة من 40 شخصا هي الأكبر التي أعادتها هولندا، وتتبع حكما أصدرته محكمة هولندية، في مايو الماضي، يأمر بإعادة النساء المشتبه بهن جنائيا إلى الوطن في غضون أربعة أشهر، أو بوضع خطط واضحة لإحضارهن إلى هولندا.