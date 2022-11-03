تشارك المنظمة العربية للسياحة بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية الحادية والثلاثون بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك برئاسة فخامة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، وبمشاركة قادة الدول العربية واوضح آل فهيد أن مشاركة المنظمة في القمة العربية تأتي بناءً على دعوة معالي السيد. أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ضمن منظمات العمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية حيث تعتبر فرصة للمنظمات العربية لمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية والتي صدرت مسبقا بمختلف المجالات كل فيما يخصه.

وأشار آل فهيد بأن هنالك اهتماما كبيرا من قادة الدول العربية لخدمة مصلحة الأمة العربية على المستويين السياسي والاقتصادي خاصة بعد الظروف التي تعرض لها القطاع السياحي جراء جائحة كورونا كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية مؤكداً بأن القطاع السياحي يشهد اهتماماً ملحوظاً من قبل الحكومات العربية حيث قدمت حوافز ومنح لدعم القطاع وإن القمم العربية صدر عنها الكثير من القرارات التي اتخذتها القمم تتعلق بهذه الصناعة الكبرى لتحقيق التنمية السياحية وتقديم تسهيلات الدخول فيما بينها لتحقيق التكامل والتنسيق بين جهود الدول العربية لزيادة مردودها الاقتصادي على دولهم موضحا بأنه صدرت أولى القرارات التي تتعلق بالسياحة في قمة تونس عام 2004 باعتبار السياحة صناعة إستراتيجية تمنح لها كافة التسهيلات الائتمانية والضريبية التي تتمتع بها صناعات التصدير.



وأكد آل فهيد بأن المنظمة قامت بمتابعة كافة القرارات التي صدرت من القمم العربية في إطار مجلس وزراء السياحة العرب وتم تنفيذ الكثير منها والتي تتمثل في اعتماد الاستراتيجية العربية للسياحة وتشجيع السياحة البينية العربية من خلال تقديم تسهيلات في إجراءات الحصول على التأشيرات والإعلان عن التسهيلات المقدمة إلى السائح العربي ودور الإعلام العربي في الترويج السياحي ومراعاة مفاهيم السياحة المستدامة وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في القطاع السياحي لتشجيع القطاع الخاص العربي على زيادة استثماراته من خلال إقامة ملتقى الاستثمار السياحي العربي بشكل سنوي.