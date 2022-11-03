أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الخميس، على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الراغبين في السفر لحضور فعاليات بطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) دخول المملكة عبر منافذها الدولية بجواز السفر المسجل في منصة (هيا).

وذكرت المديرية في بيان، انه فيما يخص المغادرة عبر منفذ (سلوى البري) بين السعودية وقطر التقيد والالتزام بالتنظيم الخاص بدخول المركبات وفق الفئات المعلنة من الجانب القطري وذلك لبدء سريان تنفيذ اشتراطات إنهاء إجراءات السفر المعلنة لحضور مباريات كأس العالم والفعاليات المصاحبة لها والتي اقتصرت على السماح بدخول المسافرين الحاصلين على بطاقة (هيا).

وأوضحت انه بإمكان الراغبين في السفر لدولة قطر لحضور بطولة كأس العالم وفعالياته من المواطنين والمقيمين والسياح الحاصلين على بطاقة (هيا) الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة السعودي (911) لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة.