قلد وزير الدفاع الشيخ عبدالله العبدالله بمقر الوزارة صباح اليوم، كوكبة جديدة من الضباط رتبهم وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش الكويتي، حيث بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.

وقد هنأ وزير الدفاع الضباط الجدد بهذه المناسبة بكلمة جاء فيها:



'''''''' يطيب لي أن أبارك لكم وأن أهنئكم على نيلكم لثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وذلك بتوليتكم ضباطاً بالجيش الكويتي، وإنه لشرفٌ عظيم أن تحملوا أمانة ومسؤولية حماية الوطن والذود عن ترابه الغالي، فكونوا أهلا لهذه الثقة الغالية، واعملوا على تسخير كافة جهودكم وإمكانياتكم لخدمة الكويت وتسلحوا بالعلم والتدريب والعمل، وتعاونوا مع رؤسائكم ومرؤسيكم وكونوا قدوةً في تعاملكم، ومثالا يحتذى به في أقوالكم وتصرفاتكم وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم لما فيه الخير والتوفيق والنجاح، كما أسأله سبحانه أن يديم نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة على بلدنا الحبيب وشعبه الكريم في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وسدد على طريق الخير خطاهما"



حضر مراسم التقليد سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد العلي وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.