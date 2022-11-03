نجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من محاولة اغتيال باإطلاق نار على موكبه في وزير آباد شرق البلاد.



وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بمقتل المشتبه به في تنفيذ محاولة الاغتيال، بعد معلومات سابقة عن اعتقاله من قبل قوات الأمن.



وقالت عدة قنوات إخبارية محلية إن خان أصيب في إطلاق نار على موكبه، حيث كان يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام آباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.



وذكرت تقارير إعلامية أنه أصيب برصاصة في قدمه لكنه بعيدا الآن عن أي خطر، كما أصيب 3 من مرافقي خان بجروح طفيفة بينهم الناطق باسم حزبه فيصل جاويد خلال محاولة الاغتيال.



وقال عضو الجمعية الوطنية الباكستانية زرتاج غل وزير: عمران خان بأمان بعد أن نجا من محاولة اغتيال وأصيب في قدمه.