عبدالعزيز الفضلي

تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بسرعة إنجاز ملف مكافأة الأعمال الممتازة، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، عن البدء في تحويل كشوفات المستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة إلى البنك المركزي اعتباراً من اليوم الخميس.

وأشار الوهيدة إلى قيام القطاع المالي المختص بإرسال أسماء المستحقين للبنك المركزي اليوم، من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية العاملين بمدارس المناطق التعليمية حولي والأحمدي ومبارك الكبير إضافة إلى معاهد التعليم الديني، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات المراجعة والتدقيق، ومن المقرر أن يتم إرسال أسماء المستحقين بمنطقتي العاصمة والجهراء يوم الأحد المقبل، أما منطقة الفروانية فجاري التدقيق على الكشوف و سيتم إرسالها بعد الانتهاء من الإجراءات.

وذكر الوهيدة أن البنك المركزي وبحسب الإجراءات المتبعة سيقوم بتحويل المبالغ إلى البنوك المحلية تباعاً ليتم إيداعها في حسابات المستحقين حسب الآلية الخاصة لكل بنك.