عبدالكريم أحمد

حدّدت محكمة التمييز يوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري موعدا لعقد أولى جلساتها لمحاكمة المواطن «ف.ص» المتهم في قتل المواطنة «فرح أكبر».



وقال وكيل ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان إن النيابة العامة ميزت حكم الاستئناف وطالبت بتشديد عقوبة المتهم بإعدامه لتوافر أركان جريمة القتل العمد في حقه.



وكانت محكمة الاستئناف قد قضت خلال يونيو الماضي بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر في يوليو 2021 بإعدامه شنقا عن سبع تهم، هي: الخطف عن طريق القوة – القتل عمدا مع سبق الإصرار – خطف قاصر بالقوة – تهديد بإلحاق الضرر – إتلاف مركبة عمداً – السير على رصيف المشاة – الدخول عكس السير، حيث اكتفت بمعاقبته بالحبس المؤبد.