سجلت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "إيباي" مزيدا من الانخفاض في المبيعات في الربع الصيفي ، والذي هيمنت عليه مخاوف بشأن التضخم والاقتصاد.

وفي الأشهر الثلاثة حتى نهاية أيلول/سبتمبر، انخفضت الإيرادات بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق إلى 4ر2 مليار دولار، حسبما ذكرت "إيباي" . وانخفضت الأرباح المعدلة بنسبة 7% إلى 552 مليون دولار.

وتكافح شركة التجارة الإلكترونية العملاقة منذ نهاية طفرة الطلبات عبر الإنترنت أثناء جائحة كورونا. كما انخفض عدد المستخدمين مؤخرا بشكل كبير.

ومع ذلك، تجاوزت النتائج الفصلية توقعات السوق وارتفعت الأسهم بنسبة 10% في التداول بعد ساعات العمل.

وفي الربع الأخير ، الذي يستفيد عادة من تجارة الكريسماس، تتوقع "إيباي" مبيعات تتراوح بين 4ر2 مليار دولار و 5ر2 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيباي، جيمي إيانون: "تظهر نتائجنا للربع الثالث تقدما كبيرا مقابل أهدافنا طويلة الأجل وتجاوزت التوقعات لجميع مقاييس الأعمال الرئيسية".