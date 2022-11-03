كشفت الكاتبة الإيطالية إليزابيتا دامي، عن أحدث مؤلفاتها من سلسلة كتب الأطفال "الفأر جيرونيمو ستيلتون"، الذي نشر بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية، فيما أطلقت النسخة العربية المترجمة في اليوم الأول من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، ضمن الاحتفال بإيطاليا "ضيف شرف" الدورة الحادية والأربعين من المعرض، الذي يعقد تحت شعار "كلمة للعالم".

جاء ذلك، خلال جلسة حوارية مع الكاتبة، أدارتها دكتورة إيدا زيليو غراندي، مديرة المعهد الثقافي الإيطالي في أبو ظبي، حيث ناقشت إليزابيتا دامي، كتابها الجديد ضمن سلسلة "عجائب إيطاليا"، الذي تخوض فيه شخصية الفأر الكرتونية "جيرونيمو" التي أصبحت بمثابة سفيراَ لإيطاليا، وتم بيع ما يزيد عن 180 مليون نسخة من السلسلة بـ 52 لغة، إذ يتعرف الأطفال خلاله على أهم المعالم التاريخية والمعمارية والطبيعية في مدن إيطاليا المختلفة، في سياق ممتع، يمزج القصص المكتوبة بالرسوم الكرتونية والتصاميم المرحة.

وأعربت الكاتبة الإيطالية عن سعادتها بإطلاق النسخة العربية المترجمة لكتابها الجديد في الشارقة، لكونها بيئة تتناسب مع القيم التي تحاول ترسيخها عبر سلسلة "الفأر جيرونيمو"، كتحمل المسؤولية، واحترام الآخرين، والرأفة التي تجعل من العالم مكاناً أفضل.