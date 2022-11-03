يواجه الاتحاد الألماني لكرة القدم، خسائر مالية عدة في عامي 2014 و2015، فيما يتعلق بالإيرادات من مباريات المنتخب.

وقال ستيفن جرونوالد، أمين صندوق الاتحاد الألماني، إن الاتحاد قد يكون مجبرا على دفع 26 مليون يورو (7ر25 مليون دولار).

وأكد جرونوالد أن الاتحاد الألماني لم يصدر بيانات خاطئة في إقراره الضريبي في العامين المذكورين.

كانت الشرطة الألمانية قد فتشت مقر الاتحاد في عام 2020، وذلك بعدما دفع الاتحاد مبلغا معلقا بقيمة 7ر4 مليون يورو.

وقال جرونوالد إن الأمر لن يقوض الاتحاد حتى على الرغم من أنه انهى عام 2021 بانفاقات أكثر من إيراداته ، لأنه صدر أمر له ببناء احتياطي بأكثر من 46 مليون يورو فيما يتعلق بالقضايا الأخرى المتعلقة بالضرائب.

وأوضح جرونوالد أن الاتحاد الألماني بصدد الاستئناف أمام محكمة مالية بشأن وضعه كمؤسسة غير ربحية عن عام 2006 وكذلك في عام 2017، حيث كان يتعين على الاتحاد سداد ضرائب بقيمة 22 مليون يورو .

وعكف المحققون في ألمانيا وسويسرا على التحقيق في الأمر لعدة سنوات مع مسؤولين سابقين في الاتحاد الألماني لكن القضية مغلقة الوقت الحالي.