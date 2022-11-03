تدرس الحكومة الأسترالية اتخاذ إجراء ، بما في ذلك وضع سقف محتمل على الأسعار التي يمكن أن يبيع بها منتجو الغاز الطبيعي في السوق المحلية وسط جهود للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويدرس الوزراء وجهات التنظيم مجموعة من التدخلات المحتملة فيما يواجهون المخاوف من أن التعجيل برفع الصادرات من جانب مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبيرة في البلاد ترك المستهلكين المحليين يواجهون نقصا سوف يزيد من الضغوط التي تتسبب في ارتفاع فواتير الكهرباء.

وقالت وزيرة الموارد مادلين كينج للصحفيين اليوم الخميس في سيدني "يمكن للناس أن يرشحوا الكثير من الحلول.. أنا اعترف صراحة أن التسعير هو قطعا أحد تلك الحلول".

وأصبح وضع أستراليا بوصفها أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم مصدرا للتوتر السياسي حيث من المتوقع أن يواجه المستهلكون المحليون ضغوطا على إمداد الغاز في الوقت الذي يزيد فيه المنتجون مثل "شل" و"شيفرون كورب" الشحنات إلى الخارج ويجنون أرباحا كبيرة من ارتفاع الأسعار العالمية.