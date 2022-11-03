أظهرت بيانات اقتصادية تسارع وتيرة انخفاض أسعار العقارات في السويد لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 9 سنوات على الأقل.

وبحسب تقرير بنك إس.بي.أيه.بي تراجعت أسعار المنازل خلال الشهر الماضي بنسبة 19% مقارنة بأعلى مستوياتها، في حين تراجعت أسعار الشقق السكنية بنسبة 13% تقريبا.

ويتوقع بنك التمويل العقاري المملوك للسويد تراجع الأسعار بنسبة 20% مقارنة بمستوياتها المرتفعة في آذار/مارس الماضي، وهو ما يزيد قليلا عن نسبة التراجع التي يتوقعها بنك نورديا والبنك المركزي السويدي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار المساكن في السويد خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنسبة 4% مقارنة بمستواها في الشهر السابق وبنسبة 3ر2% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بحسب بنك إس.بي.أيه.بي.

وكانت الأسعار تراجعت من حيث القيمة الاسمية خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 6ر2% وهو ما اعتبره البنك في ذلك الوقت أكبر تراجع على الإطلاق.