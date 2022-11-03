أطلقت وزارة الصحة السنغافورية رسميا برنامجا جديدا بتمويل قدره 100 مليون دولار على مدى خمس سنوات، يجمع خبراء الأوبئة من مختلف المجالات للاستجابة لتفشي الأمراض المعدية في المستقبل.

وذكر راديو شبكة "تشانل نيوز آشيا" السنغافورية أن المهمة العاجلة لبرنامج "البحث في التأهب والاستجابة للأوبئة" ستتمثل في العمل عن كثب مع وزارة الصحة لتطوير خطة وطنية للبحث والتطوير في مجال الأوبئة.

من جانبه، قال وزير الصحة السنغافوري أونج يي كونج، إن وجود برنامج بحثي مخصص سيساعد في الجمع بين الخبراء متعددي التخصصات في جميع أنحاء النظام البيئي لبحوث الجائحة بطريقة منسقة.

وأضاف أن هذا سيعزز أيضا القدرات الحالية لسنغافورة من خلال تشكيل شبكات بحث، إضافة إلى تطوير الأدوات والأساليب والمنتجات اللازمة للاستجابة لتهديدات تفشي الأمراض المعدية في المستقبل.

وتابع أنه على الصعيد الدولي سيعمل البرنامج الجديد على تعزيز الشراكات البحثية، وتبادل المعلومات والمعرفة، والتعاون في التجارب السريرية مع مختلف المؤسسات في المنطقة.