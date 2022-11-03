قضت محكمة هولندية بسجن اثنين من النشطاء المعنيين بقضايا المناخ، لمدة شهرين، بعد أن استهدفا لوحة فنية شهيرة للفنان الهولندي، يوهانيس فيرمير، تحمل اسم "البنت ذات القرط اللؤلؤي"، أثناء احتجاجهما على مشاكل المناخ الأسبوع الماضي.

وأمرت المحكمة في لاهاي، والتي أصدرت حكمها بسجن الناشطين الاثنين مساء أمس الأربعاء، بتعليق مدة الحكم لمدة شهر. وكان ممثلو الادعاء طالبوا بسجن الناشطين لمدة أربعة أشهر لكليهما.

ولم يلحق باللوحة الكلاسيكية نفسها، والموجودة بمتحف "موريتشويس" في لاهاي، ضرر يذكر، إلا أن المتحف قال إن إطار اللوحة والجدار القريب منها، تضررا بشكل طفيف.

وقام أحد الناشطين المحكوم عليهما بلصق رأسه بالغراء على الزجاج الواقي للعمل الفني. فيما قام الآخر بتصوير مظهر الاحتجاج ونشر المقطع المصور على الإنترنت.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة غدا الجمعة، رجل ثالث لصق نفسه على الجدار المجاور للوحة، وألقى عليها حساء الطماطم.