بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمس الأربعاء زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أعلنت سلطة النقد (البنك المركزي) في هونج كونج اليوم الخميس زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس أيضا.

بلغ سعر الفائدة الرئيسية في هونج كونج بعد الزيادة التي يبدأ العمل بها فورا 25ر4%.

يذكر أن سعر الفائدة الرئيسية في هونج كونج محدد حاليا على أساس 50 نقطة أساس أعلى أو أقل من نطاق سعر الفائدة الرئيسية الأمريكي.

وللمرة الرابعة على التوالي قررت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي أمس زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس لكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود.

وأعلن مجلس الاحتياط الاتحادي رفع الفائدة الرئيسية لتتراوح ين 57ر3% و4%، وهي الزيادة السادسة على التوالي لأسعار الفائدة الأمريكية بشكل عام منذ آذار/مارس الماضي.

وأشار المجلس إلى جهود تحقيق أقصى معدل لتوظيف القوة العاملة في الولايات المتحدة وخفض معدل التضخم إلى مستوى 2% على المدى الطويل كأسباب لقرار زيادة الفائدة اليوم.

وقال المجلس إن زيادة الفائدة باستمرار "ستكون مناسبة للإبقاء على موقف السياسة النقدية مقيدا بدرجة كافية لكي يعود التضخم إلى 2% بمرور الوقت".