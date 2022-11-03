أسامة أبو السعود

أصدر الوكيل المساعد لقطاع المساجد بوزارة الاوقاف م. بدر العتيبي تعمیما اداريا رقم 15 لسنة 2022 موجه إلى مديري إدارات مساجد المحافظات بإقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت الموافق 2022/11/5 .

وجاء في التعميم الذي تلقت «الانباء» نسخة منه: «يهديكم الوكيل المساعد لقطاع المساجد التحيـات بـدوام التوفيق في خدمة بيوت الله تعالى، سائلين الله تعالى أن يجزل لكم المثوبة والعطاء. وقد ثبـت عـن عبـدالله بن زيد: (أن النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم خَرَجَ إلى المُصلّى فَاستسقى فاستقْبلَ القِبلةَ، وقَلبَ رِداءَه، وصلَّ رَكعتين) رواه البخاري ومسلم، فصلاة الاستسقاء مستحبة ومشروعة لطلب السقيا من الله تعالى.

واضاف «وعملا بالسنة المطهـرة يرجى اقامة صـلاة الاستسقاء يـوم السـبت 11 ربيع الآخـر 1444 هـ الموافـق 2022/11/5 م الساعة 10:30 صباحاً في جميـع المساجد المحـدة لكـل محافظـة حسب الجدول المرفق ، مع ضـرورة دعـوة الأئمة والخطباء جمهـور المصلين للتوجه إلى تلك المساجد لأداء الصلاة فيها ، وموعظتهم وحثهم على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى.