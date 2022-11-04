تولع بحب البحر والصيد وهو ابن 15 ربيعا، عشق شيئا اسمه خيط ونبرة وزفرة، رافق الاصدقاء على طراد 11 قدما وجال به اغلب مناطق الصيد وخصوصا الدردور.

صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق حبيب الحمر الذي حدثنا عن أهم أماكن الصيد حاليا وما هي الاسماك الحاضرة الآن، ومتى تكون افضل ايام الصيد، وما اماكن تواجد الهامور والبالول، ولماذا الركسة الجنوبية الافضل لصيد سمكة النقرور خلال شهر يونيو، وأسرار صيد سمكة الجنعد، كما اطلعنا الحمر على افضل أوقات صيد أسماك الشعم وأماكنه والمناطق التي يتنقل ما بينها خلال المواسم، ومتى تنصاد النويبية، واهم النقاط التي يتركز عليها صيد الشيمة وافضل مواسم واماكن صيدها، ومعلومات بحرية متنوعة عن صيد اغلب انواع الاسماك تجدونها في هذا الحوار، فإلى التفاصيل:

في البداية، قال حبيب الحمر: تولعت بحب البحر وأنا بعمر 15 سنة وكان عندي طراد 11 قدما ماركته دبي مرين عليه مكينة 5 حصان، كنت أدش البحر مع مجموعة من الربع منهم حسين عادل الصالح وعلي فيصل القلاف وعدنان خضر دشتي، كنا ننزل صوب الانقاذ البحري السالمية او مقابل دوانية الصيادين البدع، طبعا كنا انشيل الطراد ونزله بحر من السيف، وأكثر حداقنا كان صوب الدردور وأوقات انروح صوب دوانية الصيادين قطعة كتوه.



السبيطي والمزيزي على كل الأسياف



وأضاف الحمر: أحسن مكان حاليا قطعة الرشدان والحيشان بسبب ان أكثر السمك بالخليج يأتي قاصد جون الكويت وخصوصا بالأماكن التي ذكرتها لان السمج يقط حبوله (البيض) فيها طبعا، السمج المتوافر فيها الصبور والميد والبياح والشعم والنويبي والمزيزي والسبيطي متوفرين على كل اسياف الكويت وعلى مدار السنة لان المزيزي والسبيطي مستوطن في الجون، وافضل اوقات صيده في الأيام البيض ويمكن صيدها حتى لو ما عندك حظ، وانصح محبي السبيطي والمزيزي بخيط 40 ركه باع ونص بين البلد والميدار ويكون الميدار 07 والييم خبز ايراني رولات وبتحظى فيه.



جابل الهامور بدريا



ويتابع: اماكن تواجد البالول والهامور الركسة الجنوبية واقواع عوهة وطبعانة ام الفحم وجابلها بخيط «دريا» ومحاياة وان بغيت البالول عليك وقفة المايه، وأيضا أفضل مكان حق النقرور الركسة الجنوبية خلال شهر يونيو وييمته خثاق او شهر ابريل تحصله بالفنطاس وييمته خثاق والجنعد ينصاد من شهر نوفمبر ولغاية شهر مارس بعريفجان وكبر والفحيحيل وجليعة تنصاد تشخيط او جق او لفاح على حسب وضع الجنعده.



أماكن وأوقات الشعم



ويقول الحمر: أفضل أوقات صيد الشعم شهر نوفمبر وديسمبر ومكانه الرشدان على ربيانة سعودية وشهر يناير وفبراير تحصله في الحيشان وضرب على الشريب وأيضا تحصله في الدفان منتصف شهر فبراير وييمته المفضلة الروبيان، اما النويبي فوقته شهر سبتمبر وأكتوبر وتحصله بالونانه والركسة وام الشير وتنصاد على اي ييمة قراط ميد او خثاق او ربيان وبشهر نوفمب تصيدها بكل الكويت تقريبا.



الشيمة تبي جرة مايه



ويضيف: الشيم من السمج اللي يتواجد بأماكن محدودة وليس بكل مكان وحصلها تحديدا في الأماكن التي فيها جره قوية مثل الدردور وعارض القفص والجسر وعوهة، طبعا أهم شي بصيد الشيم ثلاث شغلات الشي الاول الييمة تكون حية تسبح عدل مو ميتة، الشي الثاني ان يكون مطرحك مضبوط قاعد على المكان عدل، الشي الثالث ترديعتك للخيط صح، ووقت دخولها يكون خلال شهر ابريل تأتي من خور الصبية ومن فيلكا ومن عوهة وتدخل الجون من شهر يونيو ولغاية اغسطس.



ختامية



واختتم الحمر قائلا: الجيل القديم عندهم خبرة بالبحر؛ لأن عندهم حسن تصرف في حدوث أي مشكلة، الشي الثاني عندهم ركادة بالبحر مو مطافيق، الشي الثالث كانوا يعتمدون على النياشين، وهذا الشي ساعدهم بشكل كبير على معرفة اماكن الصيد والابحار من غير اجهزة، واكثر شي يضايقني بالبحر كثرة الاوصاخ من العلب والاكياس الفارغة التي ترمى مع الاسف من بعض الحداقة، يا اخي الكريم اذا مو انت يا ولد الديرة تحافظ على ثروة الآباء والاجداد منو بيحافظ عليها، وارجو من اخواني الحداقة الاهتمام بعدة السلامة والاسعافات الاولية، وربي يحفظ الجميع ويوفقكم بالصيد الطيب.





