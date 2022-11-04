هل هناك فرق بين النوبات القلبية والسكتات القلبية؟

النوبات القلبية والسكتات القلبية هما في الواقع حالتا طوارئ طبية مختلفتان يتطلب كل منهما استجابات مختلفة.

وقد كشفت دراسة أجرتها مؤسسة القلب البريطانية في عام 2021، أنه مع كل دقيقة لا يتلقى فيها الشخص المصاب بالسكتة القلبية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) وإزالة الرجفان، تنخفض فرصته في البقاء على قيد الحياة بنسبة 10%. لذلك، من المهم معرفة وقت وكيفية القيام بهذه العملية.



فما الفرق بين السكتة القلبية والنوبة القلبية؟ من المهم ملاحظة أن السكتة القلبية والنوبة القلبية أمران مختلفان، فالنوبة القلبية هي حالة تفقد فيها عضلة القلب فجأة الأكسجين والمواد المغذية بسبب انسداد أحد الشرايين التاجية.

وقد يشعر المصاب بنوبة قلبية بألم وضغط وحرق في صدره وعادة ما يكون واعيا في ذلك الوقت.

وفي هذه الحالة، يجب الاتصال على الفور بالطوارئ. وتحدث السكتة القلبية عندما يتوقف قلب الشخص عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وعادة ما يكون ذلك بسبب نوبة قلبية.

ويحرم الدماغ من الأوكسجين، ويصبح الشخص فاقدا للوعي، وفي هذه الحالة، يجب الاتصال بالطوارئ على الفور وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي لإبقاء الشخص على قيد الحياة في أثناء انتظار سيارة الإسعاف.

فما دام القلب لا يستطيع الضخ بنفسه، فيجب أن يحصل على مساعدة. ومن المهم أن تكون قادرا على تحديد ما إذا كان شخص ما في حالة سكتة قلبية. وفي حال وجود أي من الأعراض التالية، يجب أن تبدأ على الفور في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي:



- إذا كان الشخص فاقدا للوعي أو لا يستجيب.



- إذا كان الجلد شاحبا وباردا ورطبا.



- إذا كان الشخص لا يتنفس، أو يبدو أن تنفسه غير طبيعي، أو يلهث.



- عندما يكون الجسم ضعيفا وغير مستجيب.



- عندما تظهر الشفاه والأظافر باللون الأزرق.



المصدر: «اكسبريس»