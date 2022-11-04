مصادر غذائية تحتوي على الماغنيسيوم

بشكل كبيرمن الأطعمة التي تحتوي على نسب جيدة من الماغنيسيوم بحسب الخبراء:



- المكسرات: المكسرات مصدر كبير للماغنيسيوم، حيث تحتوي معظم المكسرات على نسبة عالية من المعادن، ويحتوي الكاجو على 292 مجم من الماغنيسيوم لكل 100 جرام، أما زبدة اللوز تحتوي على 270 مجم من الماغنيسيوم لكل 100 جرام، والفستق على 121 مجم من الماغنسيوم لكل 100 جرام.



- البذور: تعد البذور وجبات خفيفة رائعة وتحتوي بذور السمسم على 351 مجم من الماغنيسيوم لكل 100 جرام، وبذور الشيا على 335 مجم من الماغنيسيوم لكل 100 جرام، أما بذور عباد الشمس فتحتوي على 129 مجم لكل 100 جرام.



- الأوراق الخضراء: تعتبر الخضراوات الورقية مكونا رائعا للعديد من الوجبات، وليست كل الخضر الورقية متساوية عندما يتعلق الأمر بمحتوى الماغنيسيوم. تحتوي الخضراوات الورقية الداكنة على نسبة أعلى من الماغنيسيوم.



- البقوليات: تعتبر البقوليات مصدرا رائعا للبروتين النباتي وكذلك الماغنيسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى، والمنتجات التي تحتوي على فول الصويا مثل التوفو، وتحتوي الفاصوليا السوداء على 180 مجم من الماغنيسيوم لكل 100 جرام، أما الفاصوليا الحمراء تحتوي على 164 مجم لكل 100 جرام.



- الحبوب: تعتبر الحبوب الكاملة مصدرا رائعا للألياف، لأنها تحتوي على النواة غير المعالجة بالكامل بدلا من جزء من الحبوب التي تتم معالجتها، كما هو الحال مع الحبوب البيضاء المكررة.



- الأسماك الزيتية: يعتبر الخبراء الأسماك الزيتية مصدرا رائعا للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، فضلا عن كونها غنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الماغنيسيوم، مثل السلمون، الرنجة، السردين.



- الشوكولاتة الداكنة: مصدر كبير للماغنيسيوم، وكذلك الأفوكادو، حيث تحتوي ثمرة الأفوكادو على 29 مجم من الماغنيسيوم لكل 100 جرام، بمتوسط وزن يبلغ نحو 170 جرام، والأفوكادو مليء بالدهون الأحادية غير المشبعة الجيدة والدهون المتعددة غير المشبعة، والتي تعد أيضا رائعة لوظيفة الدماغ.



المصدر: «لايف ساينس»