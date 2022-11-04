قلد وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي في مقر الوزارة صباح أمس كوكبة جديدة من الضباط رتبهم بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي، وبدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.



وأعرب وزير الدفاع في بيان صحافي لرئاسة الأركان عن تهنئته للضباط الجدد ونيلهم ثقة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي.



وقال الشيخ عبدالله العلي «إنه لشرف عظيم أن تحملوا أمانة ومسؤولية حماية الوطن والذود عن ترابه الغالي فكونوا أهلا لهذه الثقة الغالية واعملوا على تسخير كل جهودكم وإمكانياتكم لخدمة الكويت وتسلحوا بالعلم والتدريب والعمل وتعاونوا مع رؤسائكم ومرؤسيكم وكونوا قدوة في تعاملكم ومثالا يحتذى في أقوالكم وتصرفاتكم».



وسأل الله عز وجل أن يوفق الضباط الجدد لما فيه الخير والتوفيق والنجاح «كما أسأله سبحانه أن يديم نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة على بلدنا الحبيب وشعبه الكريم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما وسدد على طريق الخير خطاهما».



حضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.