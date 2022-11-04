

القاهرة - ناهد إمام



أكد وزير المالية د.محمد معيط أنه سيتم في يناير المقبل، إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين في كل قطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم، على نحو يسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريا عبر نظام «payroll»، موضحا أنه سيتم الانتهاء من التشغيل التجريبي خلال شهر ديسمبر 2022، وتمتد لباقي الممولين بداية من يناير 2023 على مراحل، وتتم التسوية الضريبية لعام 2023 وفقا للمنظومة الجديدة.



وقال الوزير- في بيان أصدرته وزارة المالية امس - إن التسوية السنوية تتطلب قيدا شهريا إلكترونيا منذ بداية العام، على نحو يسهم في ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات في تقدير مصروفاتها، ويساعد على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.



وأضاف الوزير أن المنظومة الجديدة ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل قطاعات الاقتصاد القومي، إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري.



وأشار إلى أن ذلك يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وإجراء التسويات الضريبية شهريا، لتقليل الفجوة في التسوية السنوية، وتيسير إجراءات التسوية بين جهات العمل الحكومية والقطاع الخاص، والسماح للموظفين أو الممولين باستخراج وثيقة مميكنة ومعتمدة، ذات حجية قانونية من الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، تثبت سداد الضرائب المستحقة على أجورهم.